Bezoek AZ Sint-Elisabeth versoepeld tijdens feestdagen

Het reinigen en desinfecteren van lucht in de leraarskamer draagt wel degelijk bij tot een veiligere omgeving voor de leraren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een proefproject van de christelijke onderwijsbond COC. Die liet begin dit schooljaar in vijf leraarskamers toestellen installeren die via ultraviolette stralen de lucht desinfecteren en mogelijke virussen onschadelijk maken. Eén van die leraarskamers was die van het GTI in Beveren. Uit de eerste resultaten blijkt nu dat de luchtkwaliteit dankzij de speciale apparatuur goed tot zeer goed is. Er zijn bijna geen pieken in CO2 meer vastgesteld. Het proefproject loopt nog het hele schooljaar door. Door de goede resultaten denkt de onderwijsbond eraan om het ook uit te breiden naar klaslokalen.