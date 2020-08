Bezoek aan de nieuwe locatie van de Wereldbeker Veldrijden in Grembergen

Opvallend nieuws bij de fusieploeg Lokeren-Temse. Want de beloften van Club Brugge gaan dit seizoen hun wedstrijden spelen in het Daknamstadion. Beide clubs en het stadsbestuur van Lokeren hebben daar een akkoord over bereikt. Concreet mogen de Brugse beloften, die in 1B spelen, gedurende één seizoen het Daknamstadion gebruiken voor hun thuiswedstrijden. De beloften mogen niet in Brugge spelen, en zochten dus een stadion dat voldoet aan alle voorwaarden. En in Lokeren is dat het geval. Op die beslissing komt heel wat kritiek van de supporters van Lokeren-Temse. Maar de club benadrukt dat de fans weinig hinder gaan ondervinden van de Brugse beloften. Zo zal Lokeren-Temse haar thuiswedstrijden op zaterdagavond spelen, en moet het bijvoorbeeld niet uitwijken naar andere dagen.