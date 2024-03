BeYou'Niq en Sint-Lucia starten crowdfunding: "Weinig geld op overschot in zorgsector"

Wanneer je de diagnose MS krijgt, is het vaak al erg moeilijk om het voor jezelf een plaats te geven. En dan komt je omgeving er nog eens bij. Want hoe leg je bijvoorbeeld aan je kinderen uit dat je soms moe bent of niet goed op je benen kan staan? Een logopediste uit Nieuwkerken-Waas is zelf MS-patiënte en ze vond het zelf heel moeilijk om die boodschap aan haar kinderen over te brengen. Daarom heeft ze een kinderboek geschreven en geïllustreerd over MS. Verschillende diertjes leggen dan alles uit.