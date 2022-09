Bewoonster loopt rookvergiftiging op na brand in slaapkamer

In de Kerselarendreef in De Klinge is gisteravond een zware brand uitgebroken in een woning. Er vielen geen gewonden, maar de schade is groot. Het was de overbuurvrouw die rond half zeven de brand ontdekte en haar buren verwittigde. Bij aankomst van de brandweer had het vuur al stevig om zich heen gegrepen, vooral op de zolder. Daar kreeg de brand extra zuurstof door een kapot gesprongen dakraam, en er was ook heel wat brandbaar materiaal aanwezig. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle, maar moest nog een lange tijd nablussen. De bewoners werden opgevangen door buurtbewoners. Het huis is voorlopig onbewoonbaar. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.