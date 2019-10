Aan het viaduct in Temse richting N16 kantelde zaterdag kort na de middag een vrachtwagen geladen met allerhande groenafval. De chauffeur werd verrast door de helling in het wegdek. In combinatie met het hoge zwaartepunt van de lading, kantelde zijn vrachtwagen. Met de hulp van een collega die voor hem reed kon de man uit zijn stuurcabine klauteren. Hij raakte niet gewond. De brandweer en een bergingsfirma verwijderden de lading van de rijbaan en het fietspad. De opritten naar de N16 en de Temsebrug moesten een tijdlang worden afgesloten voor alle verkeer. Na een goed uur stond de vrachtwagen opnieuw op zijn wielen.