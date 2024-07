De bewoners van een groot appartementsblok in Aalst zijn de onveiligheid beu. De boel wordt er geterroriseerd door drugshandel, elke nacht opnieuw, zeggen de bewoners. Zij voelen zich bedreigd, want de drugsorganisatie schuwt het geweld niet. De syndicus van het gebouw heeft contact opgenomen met de stad en de politie. De burgemeester gaat nu in overleg met de bewoners, en de politie zal het toezicht er verhogen.