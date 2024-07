Bewoners Oosterlaan in Sint-Niklaas kampten al met 16 stroompannes op een jaar tijd

In de Oosterlaan in Sint-Niklaas zitten verschillende gezinnen al zowat een jaar lang op geregelde tijdstippen zonder elektriciteit. Het voorbije weekend was het al voor de zestiende keer, sinds augustus vorig jaar, dat er een panne was. Oorzaak is een stroomkabel van Fluvius, die voor hun deur onder de grond loopt, en die al op te veel plaatsen beschadigd en weer hersteld is geweest. In afwachting van een volledige vernieuwing ervan, moeten de bewoners zich nu meer dan hun lief is, behelpen zonder ijskast, diepvries, verwarming, televisie en licht.