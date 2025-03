Bewoners ontsnappen ternauwernood maar huis is onbewoonbaar na brand in Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas heeft het vanmorgen gebrand in een woning langs de Sint-Gillisbaan. Het was de dochter van het gezin die om 6 uur de brand in de achterbouw opmerkte. Ze kon haar ouders, die nog lagen te slapen, wekken en de brandweer verwittigen. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de achterbouw al in lichterlaaie en was het vuur ook overgeslagen op de woning zelf. De bewoners en hun hondje konden tijdig ontkomen. Het huis is wel onbewoonbaar. Naar alle waarschijnlijkheid ligt de oorzaak van de brand bij een boiler. De Sint-Gillisbaan was een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.