Bewoners Nieuwe Molenstraat niet gediend met nieuw wooncomplex

Te weinig inspraak en een gebrek aan gezond verstand. Dat is ook wat een aantal inwoners van de Nieuwe Molenstraat in het centrum van Sint-Niklaas over klagen. Het stadsbestuur krijgt het dus te verduren. Ze zijn ongerust over de komst van een nieuw wooncomplex op de oude site van Groep De Meyer. Het gaat om 97 nieuwe woningen en een ondergrondse parkeergarage. Ze vrezen onder meer verkeersoverlast en scheuren in hun huizen.