Bewoners Moorselbaan: ''Inhalen voor de bocht, gigantische snelheden. Binnenkort is het weer van dat.''

De bestuurder die zaterdagnacht met zijn wagen een gevel ramde in Haaltert, heeft geen geldig rijbewijs en is aangehouden. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De man sloeg op de vlucht na het ongeval, maar is dus ondertussen gevonden. Het gaat om een 22-jarige Nederlander met woonplaats in Erpe-Mere. Dat de man geen rijbewijs heeft verklaart meteen ook waarom hij een politiecontrole ontvluchtte. De achtervolging eindigde dus met een zware klap tegen een gevel in de Hoogstraat in Haaltert. Het huis is onbewoonbaar.