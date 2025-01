Bewoners Ganstienden in Elversele mogen mogelijk niet terugkeren na renovatie van huurwoning

Bewoners van 40 sociale woningen in de wijk Ganstienden in Temse zullen na de renovatie niet mogen terugkeren naar hun huurwoning. Huisvestingsmaatschappij Woonst past de woningen aan aan de verplichte energielabels. In sommige woningen die bedoeld zijn voor grote gezinnen woonden koppels zonder kinderen. En dat is niet te verantwoorden zegt de huisvestingsmaatschappij. De koppels moeten dus plaats maken voor gezinnen.