Tijd om even stil te staan bij de dieren. Want het is vandaag Werelddierendag. Een echte feestdag in de eerste plaats voor de beestjes zelf, natuurlijk, maar ook voor mensen die zich dagelijks inzetten voor onze fauna. Het team achter SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, bijvoorbeeld. Sinds kort ziet de organisatie meer en meer oehoes binnengebracht worden. De grote uilensoort is aan een echte opmars bezig. Want tien jaar geleden zag je ze hier amper.