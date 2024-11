Bewoners Biekorfstraat in Aalst zijn 176 bussen per dag beu: "Om de 10 minuten een bus, dat is niet te doen"

In Aalst zijn de bewoners van de Biekorfstraat de vele bussen in hun straat kotsbeu. Al bijna een jaar lang rijden er namelijk dagelijks 176 bussen door de straat. De vele bussen zorgen voor heel wat verkeersdrukte in de rustige straat. Ondanks klachten bij het stadsbestuur en De Lijn blijft een oplossing uit. Nu hopen de bewoners van de straat met affiches de aandacht van het nieuwe stadsbestuur te trekken.