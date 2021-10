Bewoners bevangen door rook bij woningbrand in Aalst

De 20-jarige student uit Sint-Niklaas die twee weken geleden zwaargewond werd aangetroffen in Gent, is gewond geraakt door een ongeval. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Dali Van Buynder raakte vermist na een avondje uit in de Overpoort. Hij werd pas uren later teruggevonden. In levensgevaar werd hij toen afgevoerd naar het ziekenhuis, later stabiliseerde zijn toestand. Omdat ook de student zelf niet wist wat hem was overkomen, opende het parket een onderzoek. Daaruit blijkt nu dat er géén kwaad opzet in het spel is. Er is geen tussenkomst van derden geweest, concludeert het parket. Naar alle waarschijnlijkheid is de student zwaar ten val gekomen in een studentenpand. Een verband met de rellen in de Overpoort van twee weken geleden is er dus zeker niet.