Bewoner naar ziekenhuis en appartement onbewoonbaar bij brand in Grembergen

In het centrum van Grembergen is gisteravond brand ontstaan in de keuken van een appartement, tegenover het oude gemeentehuis. Eén bewoner heeft daarbij een rookintoxicatie opgelopen en moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De overige bewoners van het gebouw werden even opgevangen in het oude gemeentehuis en mochten later op de avond weer naar hun woonst. Het waren voorbijgangers die de vlammen hadden gezien aan de gevel van het gebouw. Via een afvoer van de dampkap was het vuur even naar buiten geslagen. De brand was snel onder controle, maar de schade is groot. Het appartement is onbewoonbaar verklaard.