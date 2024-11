Bewoner loopt brandwonden op, woning onbewoonbaar na brand in Erpe-Mere

In Erpe-Mere, in de Bergstraat, heeft het gebrand in een huis. Bij die brand heeft de bewoner ook brandwonden opgelopen. Het vuur ontstond nadat een flesje met ether op een kachel terechtkwam. De bewoner werd opgevangen door een overbuurvrouw en ze belde ook naar de hulpdiensten. Het slachtoffer werd met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Ondanks de snelle tussenkomst van brandweerploegen uit Aalst en Lede liep het huis zware schade op. Het gemeentebestuur van Erpe-Mere heeft een noodwoning klaar zijn, indien dat nodig mocht zijn.