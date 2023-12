Bewoner in levensgevaar en hond overleden bij zware woningbrand in Sint-Niklaas

De verdachte die dinsdag voorgeleid werd bij de onderzoeksrechter na de brand die maandag een woning vernielde in Aalst, is aangehouden door de onderzoeksrechter, maar niet voor brandstichting. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen. De brand brak maandag rond 15.40 uur uit in een woning aan de Moorselbaan in Aalst. Het vuur vernielde de rijwoning, maar de brandweer kon verhinderen dat de brand oversloeg. Niemand raakte gewond. Er waren sporen van brandstichting en de politie kon een verdachte oppakken. De man werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Hij werd niet aangehouden voor brandstichting, maar voor andere feiten. Het parket geeft geen verdere details over de feiten en over de verdachte, die geen onbekende is voor het gerecht.