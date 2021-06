Bewonder morgen de gedeeltelijke zonsverduistering, MET eclipsbril

Gisteren zag u in ons nieuws al dat de Rode Duivelsgekte onder meer al mooi had toegeslagen in Beveren. Maar ook in Ninove moeten ze zeker niet onderdoen. Daar hebben ook de inwoners van de wijk Hof Ter Duyst hun huizen al massaal versierd met vlaggen, sjaals en truitjes van onze nationale ploeg. Het is hier elk EK of WK een traditie om de hele wijk in zwart-geel-rood te decoreren.