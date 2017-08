De gemeente Kruibeke heeft haar eerste fietsstraat en het eerste woonerf in het leven geroepen. Een woonerf is een straat of plein waar voetgangers alle voorrang krijgen. De proefprojecten gaan volgende week woensdag van start, en zouden een ingrijpende invloed hebben op de mobiliteit in het centrum van deelgemeente Bazel. Zo kreunt het Koningin Astridplein bijvoorbeeld al jaren onder het toenemende autoverkeer en ook de omliggende straten stonden in de streek bekend als zwarte punten.