Beverse voetbal verliest met Omer Janssens één van zijn grootste voetbaltalenten: "De verdedigers gingen voor hem opzij"

Fantastisch nieuws voor de dartsliefhebbers, want eind september kan je de echte dartsgrootheden aan de slag zien in de Oktoberhallen in Wieze. Van 23 tot 25 september wordt daar een nieuw Belgian Darts Open georganiseerd. Dit zijn beelden van datzelfde tornooi, toen het de laatste keer in ons land was. Dat was in Hasselt, twee jaar geleden. Het toernooi maakt deel uit van de PDC European Tour, een serie van dertien toernooien over heel Europa. De prijzenpot is ook niet min: maar liefst 166.000 euro. Het is nog maar de tweede keer dat het toernooi naar België komt. Toen won Gerwyn Price, een voormalig wereldkampioen en de huidige nummer 1 van de wereld. Meer info over het toernooi en hoe en waar je tickets kan kopen, volgt later.