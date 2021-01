Sport Beverse Tine De Caigny één van de favorieten voor de Gouden Schoen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Vanavond weten wie de gouden schoen in het voetbal wint. Bij de mannen, maar ook bij de vrouwen. Tine De Caigny uit Beveren is één van de grote kanshebbers. De speelster van Anderlecht en de Red Flames heeft er zonder meer een schitterend jaar opzitten. Maar of dat ook voldoende zal zijn om de prijs in de wacht te slepen, dat weet ze dus vanavond pas.