Beverse spits Tine De Caigny wint Gouden Schoen

Tine De Caigny wint Gouden Schoen

De Beverse Tine De Caigny heeft de Gouden Schoen gewonnen. De aanvalster van Anderlecht en de Red Flames haalde het nipt voor Tessa Wullaert. De Caigny was de topfavoriet voor de vijfde Gouden Schoen bij de vrouwen, want de 23-jarige Beverse heeft een topjaar achter de rug. Zo zorgde ze met haar goals bij de Red Flames mee voor de kwalificatie voor het Europees kampioenschap. De Caigny blonk ook uit met Anderlecht in de Super League, de hoogste klasse in het vrouwenvoetbal in België.