Beverse Sint-Maarten Bovenschool opent nieuw gebouw: "Waren uit onze voegen aan het barsten"

In Beveren heeft de Sint-Maarten Bovenschool na een lange renovatie dit weekend een nieuw gebouw geopend. In dat gebouw: twaalf nieuwe leslokalen, een polyvalente ruimte, een leraarskamer en een leerwinkel. Het gebouw heeft een rijke geschiedenis. Beneden was er een galerij en een feestzaal, en op de bovenverdiepingen sliepen vroeger de internen van de school en de zusters van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie. Zij sliepen er in kleine zogenaamde chambrettes.