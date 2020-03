Ook in de evenementensector neemt de onzekerheid toe. Nadat virologen eerder al hun twijfels hadden geuit over massabijeenkomsten, ook na de afloop van de maatregelen, maken festivalorganisatoren zich zorgen. Ook de toekomst van Rock Zottegem is onzeker. Normaal zou dat festival dit jaar op vrijdag 10 en zaterdag 11 juli plaatsvinden aan de Bevegemse Vijvers. De ticketverkoop voor het festival zou normaal begin deze maand starten, maar die loopt nog niet. Het festival wacht de verdere ontwikkelingen van de coronacrisis af. Onder meer Clouseau, De Kreuners en Zwangere Guy staan al op de affiche in Zottegem. Gesprekken met andere bands worden voorlopig 'on hold' gezet.