Beverse kerk decor voor prachtig symfonisch concert met talent van eigen bodem in de hoofdrol

Prachtige beelden en muziek vanuit de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk in Beveren. Want daar vond gisteren Beveren in Symfonie plaats. Het muzikaal spektakel in de ontwijde kerk is het werk van het Bis Philharmonic. Dat zijn meer dan 60 muzikanten van onder andere het Lemmensinstituut en het Oost-Vlaams Symfonieorkest. En dat onder leiding van de Beverse dirigent en componist Nikolas Sels. Andere inwoners zoals Senta Bourdiaudhy uit Melsele en Nathan De Clerck uit Beveren zorgden voor de knappe vocale ondersteuning. Zij kregen het gezelschap van kleppers als Jinthe Moens, Helle Vanderheyden en Jelle Cleymans.