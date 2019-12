Beverse ijspiste verwelkomt 10.000ste schaatser

In Temse hadden de vuilnisophalers vanmorgen hun handen meer dan vol. Het is immers de laatste keer dat de inwoners van de gemeente hun grijze restafvalzakken konden gebruiken. Vanaf 1 januari schakelt ook Temse over op het Diftar systeem, waarbij het restafval in containers wordt verzameld en gewogen, en er per kilo betaald moet worden. Heel wat Temsenaars wilden vandaag dus nog zoveel mogelijk afval kwijt.