Beverse harmonie viert 150ste verjaardag met muzikale reis doorheen 70 jaar popmuziek

Ons land is er zaterdag opnieuw bij in de finale van het Eurovisiesongfestival. VRT-inzending Gustaph eindigde gisteravond in zijn halve finale in de top 10 van de televoting, met het nummer "Because Of You". De act van Gustaph, met Sandrine Van Handenhoven uit Sint-Niklaas als achtergrondzangeres, kreeg onmiddellijk het enthousiaste publiek in Liverpool op de hand. Tijdens het optreden barstte het feestje helemaal los. Ook de buitenlandse pers is intussen vol lof over de act. Duimen dus voor de finale zaterdag.