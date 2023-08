In Denderleeuw zijn vannacht twee vestigingen van Delhaize gevandaliseerd. Ruiten werden ingeslagen, deuren werden vernield en onbekenden brachten ook graffiti aan. Eén van de vestigingen is eigendom van een ondernemer die ook de andere vestiging in Denderleeuw wil overnemen. Tegen de plannen van Delhaize om een pak winkels te verzelfstandigen kwam veel kritiek.Het gaat dus om bewust vandalisme. De aanval is ook opgeëist door een actiegroep. “Jullie hebben je aangesloten bij de overheersende partij in een sociaal klassenconflict", zo luidt het in een statement aan Het Laatste Nieuws. “Ze bespotten openlijk de stem van de vakbonden en tonen hun minachting voor de collectieve organisatie van arbeiders”, zo scandeert de actiegroep. “Er zullen nieuwe doelwitten zijn en, bovenal, onze weerstand is niet te stoppen, franchisering of niet”, dreigen ze nog.