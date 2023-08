Dan hebben we nog een bericht voor wie vanavond naar de TV Oost Vertelling in Haaltert gaat. De Vertelling gaat door in de Sint-Gorikskerk in Haaltert, en niet in het Warandepark. Vanavond voorspelt het KMI slecht weer met kans op felle buien en zelf op storm. Daarom hebben we beslist om de Vertelling binnen door te laten gaan. Vanavond zakt niemand minder dan An Nelissen af naar Haaltert. De deuren openen om 19u. De show start een uurtje later.