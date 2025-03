Beverse Feesten kondigen nieuwe namen aan: Milow, Belle Perez en Francisco Schuster

De organisatie van de Beverse Feesten heeft vandaag enkele nieuwe namen gelost. Vorig jaar zette onder meer Snelle het Gravenplein van Beveren Buiten in lichterlaaie. Nu is het aan onder meer Milow, Belle Perez, Francisco en Helmut Lotti om het Beverse publiek aan het swingen te brengen. Ook Regi en Omdat Het Kan & Average Rob mogen hun kunstje van vorig jaar nog eens overdoen. Voor de rest zijn er geen grote veranderingen. De organisatie hoopt op een minstens even succesvolle editie als vorig jaar. Toen zakten er ongeveer 30.000 mensen, verspreid over de vijf dagen, af naar Beveren. De feesten vinden plaats van 20 tot en met 24 augustus. De ticketverkoop voor Beveren Buiten gaat morgen van start.