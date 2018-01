Beverse burgemeester wil politieke stuurgroep om verkeersproblemen aan te pakken

De buurtbewoners van de N485 wonen in Kruibeke, vinden de verkeerssituatie veel te gevaarlijk. De N485 is de weg die het verkeer van deelgemeente Bazel naar de E17 brengt. Vooral voor fietsers is het daar levensgevaarlijk. Er is geen fietspad en de baan richting de snelweg nodigt uit om snel te rijden. Enkele buren hebben een bevraging gedaan in de buurt, en met die enquête stappen ze nu naar de gemeente.