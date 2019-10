Beverse boetieks showen collectie op catwalk: "Kies voor winkelen in de buurt!"

Met de glimlach geholpen worden in de winkel. Geef toe, we hebben het allemaal graag. In het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas hebben ze daarom een bijzonder project kopen. Een glimlachcoach leert de winkeliers daar hoe ze op een vriendelijke manier hun klanten kunnen bedienen. Want amper één op de zeven Belgische winkeliers haalt nog elke keer een glimlach boven. Er is dus weldegelijk werk aan de winkel.