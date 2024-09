Vandaag hebben heel wat landbouwbedrijven de deuren geopend tijdens Dag van de Landbouw. Ook in Oost-Vlaanderen kon je bij veertien bedrijven terecht om kennis te maken met alles over de land- en tuinbouw. Wij namen een kijkje bij de Arenberghoeve in Kieldrecht. Daar kon je vandaag alles te weten komen over schapen.