Nico De Groote, de 46-jarige man die woensdag slachtoffer werd van een zware vechtpartij in Ninove, is overleden. Dat laat zijn familie weten via sociale media. Woensdagavond werd de man met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, nadat hij enkele rake klappen had gekregen aan een winkelcentrum aan de Albertlaan. Hij zou een zware hersenbloeding hebben gehad en is daarna in een coma beland. Daaruit is hij jammer genoeg niet meer ontwaakt. De vermoedelijke dader, een man van 48, werd kort na de vechtpartij opgepakt door de politie en overgedragen aan het parket.