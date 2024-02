Beverly krijgt vestigingspremie van 10.000 euro voor haar café in de stationsbuurt van Denderleeuw

Goeieavond, welkom. In Lebbeke is een busbedrijf helemaal in de as gelegd door een brand. De brand was zo hevig dat de hele brandweerzone Oost moest uitrukken. Zo’n 80 brandweermannen en 20 brandweerwagens kwamen ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen. De brand ontstond rond kwart voor vier bij de firma Van Cauter Transport op het industrieterrein D'Helst. Het hele gebouw ging in de vlammen op. In de hangar stonden alle bussen, ook die zijn verloren. De brand zorgde voor een gigantische rookontwikkeling die van heel ver te zien was. Omdat het niet duidelijk was hoe schadelijk die rook was, werd er aan de inwoners gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Er vielen gelukkig geen gewonden, maar de ravage is aanzienlijk. Het vuur is ondertussen onder controle. Alle andere bedrijven op het industrieterrein bleven gespaard.