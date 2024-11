Beverentunnel volledig gesloten van 19u tot 5u30 voor noodherstelling aan wegdek

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert tussen zeven uur vanavond en half zes morgenvroeg een noodherstelling uit in de Beverentunnel, en dat in de richting van Nederland. De tunnel wordt hiervoor volledig afgesloten. Er is een omleiding voorzien maar die is lang, zowel in afstand als in reistijd. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt daarom aan om de omgeving van de Beverentunnel te vermijden. De tunnelkoker richting Gent was al afgesloten omwille van de totaalrenovatie die er momenteel aan de gang is. Vanmorgen moest nu ook de tunnel richting Nederland dicht omwille van een wegverzakking. Het afsluiten van de tunnel, en dus van de R2, zal vanavond en vannacht een grote impact hebben op het verkeer.