Na slecht nieuws voor een deel van de N42 eerder deze week, is er nu goed nieuws voor een ander deel van de gewestweg. Want het stuk tussen Wetteren en Zottegem zal wel aangepakt worden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Op dat traject staan vaak files en er gebeuren ook veel ongevallen. Het is dus op z'n zachtst gezegd opvallend dat het daar wel kan. Want de vergunning voor de rechttrekking van N42 in Steenhuize-Wijnhuize, dat is het stuk tussen Zottegem en Geraardsbergen, werd vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.