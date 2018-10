Beverentunnel nacht lang gesloten voor herstelwerken

In de Stationsstraat in Haaltert is gisteravond een 17-jarig meisje levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Het meisje werd aangereden door een auto toen ze de straat overstak. Het slachtoffer was al halfweg het zebrapad toen een kleine bestelwagen haar aanreed. De bestuurder, een jonge man, reanimeerde het meisje zelf tot de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Het meisje is in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht. De Stationsstraat was een tijdlang in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.