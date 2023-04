Beverenaars krijgen inspraak over hoe de gemeente er tegen 2050 moet gaan uitzien

Bij een felle brand in de Brielstraat in Overmere is een chalet helemaal uitgebrand. Drie honden zijn in het vuur gebleven. De brand ontstond rond half twaalf gisteravond. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond het gebouw al in lichterlaaie. Het vuur verspreidde zich razendsnel en er was veel rook. Toen de brand uitbrak waren er nog mensen in de chalet aanwezig. De dochter van de bewoonster, haar kinderen, en nog vier honden. Het gezin kon zich in veiligheid brengen, maar drie van de vier honden zijn helaas in de brand gebleven. Van de chalet blijft niks meer over. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kwaad opzet wordt uitgesloten. De bewoonster van de chalet wordt elders opgevangen.