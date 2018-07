Beveren voert Tonnageverbod N450 door, ondanks ''njet'' van minister

De gemeente Beveren gaat het tonnageverbod op de N450 in Melsele doorvoeren, ook al is er nog geen 'go' van Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts en het Agentschap Wegen en Verkeer. De N450 wordt te pas en te onpas gebruikt als sluipweg door vrachtwagens die zo de files op de E17 en E34 proberen te omzeilen. Minister Ben Weyts wil meewerken om het probleem aan te pakken, maar wel pas als er ook een akkoord is met de omliggende gemeenten in het Waasland. De gemeente Beveren zegt dat er al overleg is geweest met de enkele omliggende gemeenten en zal daarom zijn plannen gewoon uitvoeren.