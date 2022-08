In Beveren zijn vandaag alle mama's in de bloemetjes gezet. Want het is er Moederdag. In heel België worden de moeders traditioneel op de tweede zondag van mei gevierd. Maar in Beveren doen ze dat ook vandaag. Het is eigenlijk een Antwerpse traditie, maar intussen is die ook naar het Waasland overgewaaid. In de bloemenwinkels in Beveren was het dan ook heel druk.