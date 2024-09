Beveren viert tachtig jaar bevrijding met projectieshow op Sint-Martinuskerk

Nog in Beveren is dit weekend de tachtigste verjaardag van de bevrijding gevierd, met onder meer een projectieshow op de Sint-Martinuskerk. Tachtig jaar geleden werd Beveren bevrijd van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vredesgenootschap Axis sloeg daarom de handen in elkaar met de gemeente om dit te vieren. Met een grote reis door de tijd blikken ze terug op die periode. Wie de projectieshow nog wil bekijken, kan deze avond om half tien en tien uur nog terecht op de Grote Markt.