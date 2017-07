Nieuws Beveren viert nationale feestdag traditioneel met bloemenhulde aan oorlogsmonument

embed

In Beveren is de Nationale Feestdag gevierd aan het oorlogsmonument in de Stationsstraat. Een honderdtal leden van militaire verenigingen en herdenkingsgroepen bracht er hulde aan de burgers en soldaten die sneuvelden in beide wereldoorlogen. De organisatoren willen er de Beverenaars vooral aan herinneren dat we het hier in België ondanks alles erg goed hebben.