Beveren: vier jongeren gevat na overval op bejaarde man

Het was niet het allerbeste broedseizoen voor de ooievaars in onze natuurgebieden. In Lokeren werden er geen jongen geboren. In Berlare dit jaar slechts drie. Dat er zo weinig ooievaarsjongen geboren worden, ligt aan het slechte weer. De eieren zagen te fel af van de koude. En door de felle wind was het voor de ooievaars moeilijk om voedsel te vinden.