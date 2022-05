Voormalig pedofiliespeurder en politiewoordvoerder Peter De Waele uit Zele is overleden. Hij was al een tijdje ziek. De Waele begon zijn carrière begin jaren '80 bij de toenmalige rijkswacht. Vlak voor de Dutroux-crisis, richtte hij een speciaal onderzoeksteam op in de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen. Hij werd hoofd van die pedofiliecel. Later werd De Waele woordvoerder van de federale politie, en was hij ook communicatieadviseur van Catherine De Bolle bij Europol. In Zele was hij ook jarenlang voorzitter van het plaatselijke jeugdhuis, en stond hij mee aan de wieg van cultuurclub Jean de la Moutarde. De Waele werd amper 59.