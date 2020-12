Nieuws Beveren steekt kerken en gebouwen in kleurrijk jasje

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

En we blijven nog even in Beveren, want misschien hebben sommige inwoners het al gezien? Verschillende gebouwen in de gemeente worden al een aantal dagen knap verlicht. Zo baden Hof Ter Saksen, Kasteel Cortewalle, en Hof Ter Welle vanaf 's avonds in prachtig licht. Ook enkele kerken zijn kleurrijk verlicht. Zo worden op de Sint-Martinuskerk op de Markt kindertekeningen geprojecteerd.