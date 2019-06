Beveren startdorp voor openingsrit BinckBank Tour

Wie de wereldtop van het wielrennen nog eens van dichtbij wil bewonderen, die moet op 12 augustus in Beveren zijn. Daar wordt dan de start gegeven van de openingsrit van de Binckbank Tour. De BinckBank Tour is een zevendaagse UCI-WorldTour-rittenwedstrijd die gereden wordt in België en Nederland. De slot-ettape is er traditioneel één met aankomst in het centrum van Geraardsbergen. Vorig jaar was de eindwinst voor de Sloveen Matej Mohoric. Tim Wellens is voorlopig de enige Belg op de erelijst.