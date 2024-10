Beveren schakelt versnelling hoger om veiligheid in het centrum te garanderen

Deze ochtend heeft de politie Waasland-Noord een grootschalige gecoördineerde actie gehouden op meerdere locaties in het centrum van Beveren. Het doel van de actie is het waarborgen van de veiligheid en de leefbaarheid in het centrum van de gemeente. De actie komt er na aanhoudende overlast door hangjongeren. "We hadden al systematische identiteitscontroles ingevoerd in de omgeving van de Markt. Maar een aantal recente incidenten laten uitschijnen dat sommige personen niet onder de indruk zijn. Daarom voeren we de controles nu op met politieacties", zegt burgemeester Marc Van de Vijver. Op meerdere overlastplaatsen in het centrum van Beveren werden jongeren gecontroleerd. Deze actie concentreerde zich op de aanrijroutes van lijnbussen vanuit Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, en later ook Linkeroever. De politie ging de bus op met een drugshond en hield een sweeping. Met deze gecoördineerde overlastactie en de verhoogde politieaanwezigheid wil de politie een duidelijk signaal geven aan de hangjongeren. "De actie kan intimiderend overkomen voor jongeren die zich wel gedragen. Het is spijtig dat diegenen die het goed voorhebben het altijd moeten bekopen. Maar we kunnen absoluut niet meer tolereren dat mensen zich niet meer veilig voelen in onze gemeente", aldus de burgemeester. Dit soort actie zal zeker herhaald worden.