Beveren richt gedenkplaats op tegen zinloos geweld

Gisteravond heeft er een hevige brand gewoed in een huis in Aspelare, bij Ninove. Twee bewoners, een moeder en haar kind, moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. De brand ontstond in de keuken van het huis. De bewoners hebben zelf nog geprobeerd om het vuur te blussen, maar het was uiteindelijk de brandweer die de brand onder controle kreeg. De keuken is volledig uitgebrand en de hele woning liep heel wat rookschade op. Het huis is tijdelijk onbewoonbaar. Een moeder en haar kind moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. Het kind had lichte brandwonden opgelopen, de moeder verkeerd in shock.