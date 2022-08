En we hebben er een wereldkampioen bij in de regio. Para-cyclist Ewoud Vromant uit Woubrechtegem, bij Herzele, heeft alweer gezorgd voor een straffe prestatie. Op het wereldkampioenschap tijdrijden in Canada klokte Vromant de snelste tijd. Eindelijk heeft hij de wereldtitel beet waar hij al jaren naar op zoek was. Vorig jaar behaalde Vromant nog zilver op de paralympische spelen in dezelfde discipline.